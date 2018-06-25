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rejimi ve destekçileri güney cephesinde sivilleri vurdu

'de rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyine düzenlediği operasyonda dün 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:21
Esed rejimi ve destekçileri güney cephesinde sivilleri vurdu

Beşşar rejimi ve destekçileri 'nin güneyindeki Dera iline 6 gündür yoğun saldırılar düzenliyor. Dünkü bombardımanda 6 sivil hayatını kaybetti.

Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri, Dera'nın doğu kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki , Lacat ve Hirak bölgesine 6 gündür yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Dera Sivil Savunma (Beyaz Beratliler) kaynaklarına göre, operasyonlara destek veren 'ya ait savaş uçakları Busra Harir beldesinde bir sahra hastanesini hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

Deralı aktivistlerin kurduğu yerel haber ağı "Dera haber merkezi", yaptığı yazılı açıklamada, rejim ve Rusya'nın düzenlediği dünkü hava ve kara saldırılarında 6 sivilin öldüğü ve 7 sivilin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, rejim ve destekçilerinin Dera'daki sivil yerleşimlere bin 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği, rejimin 31, Rusya'nın ise 76 kez havadan saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dera, "Astana Süreci" garantörleri , ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya ve , 2 ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Dera'da sivillerin paniği

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya 20 Haziran'da operasyon başlatmıştı. Ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.

Dera'nın yaklaşık üçte ikisi Özgür Suriye çatısı altındaki askeri grupların kontrolü altında bulunuyor.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.

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Esed rejimi ve destekçileri güney cephesinde sivilleri vurdu
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