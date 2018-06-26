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Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...

'da prematüre doğan çocuğun bütün bedennde kan kırmızı benekler ile dünyaya gelmesi ailesine şok yaşatmıştı. Sağlık sorunları nedeniylr öleceğini düşünen aile bebeklerinin acısız bir şekilde ölmesi için fişini çekme kararı almıştı ki...

Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:38
Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...

, Alberta'da Wight ailesine geçen kış yeni bir üye katıldı. 32 yaşındaki anne Meagan Wight, geçen Ocakta prematüre olarak bebeği Dominic'i dünyaya getirdi. Dominic'in sağlık sorunları aileyi ve doktorları endişelendirdi.

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Beyninde 'saatli bomba' ile doğdu... Şimdi ise...
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