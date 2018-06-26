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'da : 3 sınır muhafızı öldü

'ın güneydoğusunda sınırında bulunan Mircave kenti kırsalında silahlı bir grup güvenlik güçleri ile çatıştı. Çıkan da 3 sınır muhafızı öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:53
İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü

'ın güneydoğusunda sınırında bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Mircave kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan da 3 İran sınır muhafızının öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece sınırdan İran topraklarına geçmek isteyen silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında Mircave kırsalında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybederken, saldırganlardan da 3'ünün öldürüldüğü diğerlerinin ise Pakistan topraklarına kaçtığı kaydedildi.

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İran'da çatışma: 3 sınır muhafızı öldü
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