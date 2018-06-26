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'ta : 18 yaralı

'nın kentinde askerleriyle Filistinliler arasında çıkan da, 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 06:47
Nablus'ta çatışma: 18 yaralı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin dini ayinlerini gerçekleştirmek üzere "Yusuf Türbesi'ne" baskın düzenlemesiyle eş zamanlı olarak Filistinlilerle askerleri arasında çıktı.

Çatışmada bir kişinin gerçek, 17 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, çatışmalar sırasında iki Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin 'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

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Nablus'ta çatışma: 18 yaralı
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