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Onlar da kabul etti: Kazanan hep Erdoğan olur

ÖMER FARUK GÖRÇİN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Oy verme işlemi sonlanana kadar Erdoğan karşıtı propaganda yarışına giren birçok yabancı medya kurumu sandıkların açılmasıyla beraber yine şok yaşadı. Sonuçlar netleşince "Erdoğan'ın zamanı doldu" başlıkları yerini "Erdoğan yine kazandı" oldu:
Haaretz: İsrail basınından Haaretz, in arifesinde "Pazar günü 'de milyonlarca oy sayılacak. Sonuçlar Erdoğan'ın elini kolunu bağlayacak" tweet'i atarken, dün "Türkiye'nin muhalif partileri, başarısızlıklarının hesabını vermek zorunda" mesajını sosyal medyadan paylaştı.
New York Times: Seçimlerden önce terör örgütü /'nin siyasi kanadı yöneticilerine sayfalarını açıp Türkiye'nin terörle mücadele operasyonunu karalamaya çalışan ve "Erdoğan'ın zamanı doldu mu" başlıkları atan , sonuçların belli olmasının ardından "Türk seçmenler Erdoğan'a çok net bir seçim galibiyeti verdi" yazdı.
Liberation: Seçimlerden iki gün önce "Erdoğan için kötü zamanlar" başlığını atan Liberation gazetesi "Türkiye: Sonunda kazanan Erdoğan olur" başlığını atmak durumunda kaldı.
CNN: Seçimlerden hemen önce "Erdoğan'ın erken seçim kumarı geri tepebilir" başlıklı bir yazı yayımlayan ABD merkezli CNN, sonuçların netleşmesiyle birlikte internet sitesinin manşetini "Erdoğan zaferini ilan etti" şeklinde değiştirdi.
Der Spiegel: 22 Haziran'da yayımladıkları uzun makalede "Erdoğan, elindeki herşeyi kaybetmekten ümitsizce korkuyor" ifadelerine yer veren Alman dergisi "Türkiye'de seçim yapıldı ve yine Erdoğan galip çıktı. Türkler bu kararı verdi: Güçlü bir lider istiyorlar" dedi. Yine 'dan Weser Kurier de "Türkiye'de tüm oylar sayıldıktan sonra özdeyiş yine kendisini gösterdi: Kim ne kadar çabalarsa çabalasın sonunda kazanan hep Erdoğan olur" yorumuyla birlikte paylaştığı haberinde, hiçbir kaynak göstermeksizin hile yapıldığını iddia ederek hazımsızlığını yine belli etti.
Corriere Della Sera: Firari Can Dündar imzasıyla seçimlerin adil olmadığı iddiasını tam da seçim günü yayımlayarak sandığa gölge düşürmeyi hedefleyen 'dan gazetesi, aynı günün akşamında "Türkler bir kez daha onu seçti. Mağlubiyet muhalefet için çok acı oldu" satırlarını yayımladı.
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Onlar da kabul etti: Kazanan hep Erdoğan olur
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