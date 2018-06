Onlar da kabul etti: Kazanan hep Erdoğan olur

BUGÜN NELER OLDU

Oy verme işlemi sonlanana kadar Erdoğan karşıtı propaganda yarışına giren birçok yabancı medya kurumu sandıkların açılmasıyla beraber yine şok yaşadı. Sonuçlar netleşince "Erdoğan'ın zamanı doldu" başlıkları yerini "Erdoğan yine kazandı" oldu:İsrail basınından Haaretz, seçim in arifesinde "Pazar günü Türkiye 'de milyonlarca oy sayılacak. Sonuçlar Erdoğan'ın elini kolunu bağlayacak" tweet'i atarken, dün "Türkiye'nin muhalif partileri, başarısızlıklarının hesabını vermek zorunda" mesajını sosyal medyadan paylaştı.Seçimlerden önce terör örgütü PKK YPG 'nin siyasi kanadı PYD yöneticilerine sayfalarını açıp Türkiye'nin terörle mücadele operasyonunu karalamaya çalışan ve "Erdoğan'ın zamanı doldu mu" başlıkları atan New York Times , sonuçların belli olmasının ardından "Türk seçmenler Erdoğan'a çok net bir seçim galibiyeti verdi" yazdı.Seçimlerden iki gün önce "Erdoğan için kötü zamanlar" başlığını atan Liberation gazetesi "Türkiye: Sonunda kazanan Erdoğan olur" başlığını atmak durumunda kaldı.Seçimlerden hemen önce "Erdoğan'ın erken seçim kumarı geri tepebilir" başlıklı bir yazı yayımlayan ABD merkezli CNN, sonuçların netleşmesiyle birlikte internet sitesinin manşetini "Erdoğan zaferini ilan etti" şeklinde değiştirdi.22 Haziran'da yayımladıkları uzun makalede "Erdoğan, elindeki herşeyi kaybetmekten ümitsizce korkuyor" ifadelerine yer veren Alman Der Spiegel dergisi "Türkiye'de seçim yapıldı ve yine Erdoğan galip çıktı. Türkler bu kararı verdi: Güçlü bir lider istiyorlar" dedi. Yine Almanya 'dan Weser Kurier de "Türkiye'de tüm oylar sayıldıktan sonra özdeyiş yine kendisini gösterdi: Kim ne kadar çabalarsa çabalasın sonunda kazanan hep Erdoğan olur" yorumuyla birlikte paylaştığı haberinde, hiçbir kaynak göstermeksizin hile yapıldığını iddia ederek hazımsızlığını yine belli etti.Firari Can Dündar imzasıyla seçimlerin adil olmadığı iddiasını tam da seçim günü yayımlayarak sandığa gölge düşürmeyi hedefleyen İtalya 'dan Corriere Della Sera gazetesi, aynı günün akşamında "Türkler bir kez daha onu seçti. Mağlubiyet muhalefet için çok acı oldu" satırlarını yayımladı.