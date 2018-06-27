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'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen 'nin bölgesinde bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi. 10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar oldu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 14:23
Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Ordusu tarafından geçen Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin bölgesi, 18 Mart günü terör örgütlerinden tamamen arındırılmıştı.

Özgürleştirilen ve sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde /PYD'li teröristler tarafından bomba yüklü 2 otomobil birbirine yakın noktalarda eş zamanlı olarak infilak ettirildi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.

ve kentte güvenliği sağlayan ve teyakkuz durumuna geçen unsurları, yaralıları sağlık kuruluşlarına tahliye ederek Afrin'de önlemlerini artırdı.


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Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü
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