Afrin’deki o alana, dev Erdoğan posteri

Afrin'de PKK
/PYD
teröristleri tarafından beton alana boyayla yapılan ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında TSK
uçaklarınca bombalanan terörist başı Abdullah Öcalan
resminin yerine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dev posteri yerleştirildi. TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından, Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alana, ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni
tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rabia' işareti yaparken görüldüğü dev posteri yerleştirildi. Posterde Erdoğan'ın resminin arkasında ise ÖSO ve Türk bayraklarının yer aldığı görüldü. Posterin 24 Haziran seçim başarısı nedeniyle hazırlandığı belirtilirken Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, "Sonuçlar bizim için sürpriz olmadı. Seçimlerde, AK Parti
ve MHP
'nin kazanması nedeniyle Cumhurbaşkanımız'ın posterini astık. Sultan Murat Tümeni olarak, Türkiye
'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz" diye konuştu.