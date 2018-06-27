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Afrin’deki o alana, dev Erdoğan posteri

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Afrin’deki o alana, dev Erdoğan posteri
Afrin'de / teröristleri tarafından beton alana boyayla yapılan ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında uçaklarınca bombalanan terörist başı resminin yerine, Özgür Suriye Ordusu () tarafından Cumhurbaşkanı 'ın dev posteri yerleştirildi.

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Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından, Darmık Dağı'nın arka tarafında düşen alana, ÖSO'ya bağlı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rabia' işareti yaparken görüldüğü dev posteri yerleştirildi. Posterde Erdoğan'ın resminin arkasında ise ÖSO ve Türk bayraklarının yer aldığı görüldü. Posterin 24 Haziran seçim başarısı nedeniyle hazırlandığı belirtilirken Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, "Sonuçlar bizim için sürpriz olmadı. Seçimlerde, ve 'nin kazanması nedeniyle Cumhurbaşkanımız'ın posterini astık. Sultan Murat Tümeni olarak, 'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz" diye konuştu.
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Afrin’deki o alana, dev Erdoğan posteri
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