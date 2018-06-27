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Dışişleri Bakan lı mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt , Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:23
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

, uluslararası Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Kophenag'da Danimarka Anders Samuelsen ile görüştü.

Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-Avrupa Birliği () ilişkilerini ele alan Çavuşoğlu, Danimarka makamlarının, terör örgütü ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı görüşmeye ilişkin fotoğrafla birlikte, "Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen ile ikili konuları, terörizmle mücadelede iş birliğini ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Danimarka makamlarının, terör örgütü PKK ve iltisaklı kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermemesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü
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