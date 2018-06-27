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de 100 yavrusu ölü bulundu

Hawaii News Now kanalındaki habere göre, Keehi Lagoon yakınlarındaki bir sahilde yaklaşık 100 çekiç başlı yavrusu bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 21:37
Hawaii'de 100 köpek balığı yavrusu ölü bulundu

ANKARA (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinde 100 yavrusu sahilde ölü olarak bulundu.

Hawaii News Now kanalındaki habere göre, Keehi Lagoon yakınlarındaki bir sahilde yaklaşık 100 çekiç başlı köpek balığı yavrusu bulundu.

Hareket etmedikleri zaman nefes alamayan çekiç başlı köpek balıklarının, balıkçı ağlarına takılarak hareketsiz kaldıkları için öldüğü tahmin ediliyor.

Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, balıkların ölümlerinin normal olmadığı ve polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Hawaii'de 100 köpek balığı yavrusu ölü bulundu
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