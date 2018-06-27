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Putin-Trump üçüncü bir ülkede görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 19:00
Putin-Trump üçüncü bir ülkede görüşecek

Uşakov, Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi verdi.

Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini de belirterek, zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi." ifadelerini kullandı.

Yuriy Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak." ifadelerine yer verdi.

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Putin-Trump üçüncü bir ülkede görüşecek
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