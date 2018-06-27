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‘Yurtdışındaki seçmenler artık daha duyarlı davranıyor’

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
‘Yurtdışındaki seçmenler artık daha duyarlı davranıyor’
Yurt dışındaki Türk seçmen yüzde 50'lik seçime katılım oranıyla dünya rekoru kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındaki seçmenden yüzde 59.4 oranında oy alırken, Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Bülent Bilgi katılımın yüksek olmasını "Yurt dışında yaşayan insanlarımızın daha duyarlı hareket etmesi bu durumun en önemli sebebi. Seçmen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve 'ye yönelik saldırılara tepkisiz kalmıyor ve sandığa koşup dik duruşunu ortaya koyuyor. Yurt dışındaki Türklere verilen değerin Erdoğan tarafından somut haklara dönüştürülmesi de katılım için ayrı bir önem taşıyor" diyerek özetledi. Yurt dışından Cumhur İttifakı'na olan yoğun destek sonucu , Elazığ, , ve 'dan olmak üzere 6 milletvekili kazandı. Yurt dışı oylarıyla 'ye de 1 milletvekili geldi.
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