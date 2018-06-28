Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 6 yıl hapis cezası verildi

Saakaşvili, Gürcü milletvekili Valeri Gelaşvili'nin kaçırılması ve dövülmesine ilişkin davada "şiddet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla yargılanıyordu.

İKİNCİ GIYABEN HAPİS CEZASI OLDU

Hollanda'da yaşayan Mihail Saakaşvili bir cinayet davasında da görevini kötüye kullanmaktan bu yılın ocak ayında Tiflis Şehri Mahkemesince 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saakaşvili, Birleşik Gürcistan Bankası çalışanı Sandro Girgvliani cinayetinde çıkarlarını korumak için af çıkardığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.

ÜLKESİNE DÖNEMİYOR

Hakkındaki tutuklama ve hapis kararı yüzünden yıllardır ülkesine dönemeyen ve Hollanda'da yaşayan Saakaşvili, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ile görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanıyor.

Saakaşvili, Kasım 2013'te, yeni Devlet Başkanı Georgi Margvelaşvili'nin yemin töreninin ardından Gürcistan'ı terk etmişti.