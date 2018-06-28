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askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

ordusunun Şeridi'nde yer alan Refah kentine top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı. İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin güney kesimindeki Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan Nahda Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:00
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

askerleri işgal altındaki 'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İSRAİL ASKERİNDEN SIK SIK EVLERE BASKIN DÜZENLEYEREK GÖZALTI

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 3 eski mahkûmun da olduğu ifade edildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
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