İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İSRAİL ASKERİNDEN SIK SIK EVLERE BASKIN DÜZENLEYEREK GÖZALTI

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 3 eski mahkûmun da olduğu ifade edildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.