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'da İkinci 'ndan kalma mermi!

'nın Novorossiysk şehrinde yanında bulunan inşaatta 2. 'nda kalma mermi bulundu. İnşaat çalışması sırasında işçilerin gördüğü büyük havan mermileri büyük paniğe neden oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:24
Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mermi!

'nın Novorossiysk şehrinde bir 'nin yanında bulunan inşaatta 2. ndan kalma mermiler ortaya çıkınca büyük panik yaşandı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk şehrinde büyük bir AVM yanında bulunan inşaat çalışması sırasında işçiler büyük havan mermileri gördü. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Polis havan mermilerini görünce AVM'yi ve yakınındaki binaları boşalttı.

ŞEHRİNDE BULUNAN HAVAN MREMİLRİ PATLAMIŞ BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yüzlerce insan panik içerisinde binaları boşaltırken, uzmanlar olay yerinde çalışma başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 havan mermisi binadan önlemler alınarak çıkartıldı. Daha önce yine Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde de 2. Dünya savaşından kalma havan mermileri patlamış ve 1 kişi yaşamını yitirmişti.

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Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mermi!
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