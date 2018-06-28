Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mermi!

Rusya'nın Novorossiysk şehrinde bir AVM'nin yanında bulunan inşaatta 2. Dünya savaşından kalma mermiler ortaya çıkınca büyük panik yaşandı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossiysk şehrinde büyük bir AVM yanında bulunan inşaat çalışması sırasında işçiler büyük havan mermileri gördü. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Polis havan mermilerini görünce AVM'yi ve yakınındaki binaları boşalttı.

ROSTOV ŞEHRİNDE BULUNAN HAVAN MREMİLRİ PATLAMIŞ BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yüzlerce insan panik içerisinde binaları boşaltırken, uzmanlar olay yerinde çalışma başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 havan mermisi binadan önlemler alınarak çıkartıldı. Daha önce yine Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde de 2. Dünya savaşından kalma havan mermileri patlamış ve 1 kişi yaşamını yitirmişti.