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"Trump-Putin zirvesi 'de yapılacak"

ABD Başkanı ile Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin 'de gerçekleşeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:25
Trump-Putin zirvesi Helsinki'de yapılacak

Amerikan televizyonu, ABD Başkanı ile Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin Finlandiya'nın başkenti 'de gerçekleşeceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin olası buluşma noktalarından olduğunu söylemişti.

Trump iki ülkenin de yer ve tarih konusunda görüştüğünü belirtmişti.

Trump-Putin görüşmesinin tarihi için de 15 Temmuz telafuz ediliyor.

TRUMP'IN DANIŞMANI PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlim Danışmanı John Bolton dün Rusya'nın başkenti 'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.

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"Trump-Putin zirvesi Helsinki'de yapılacak"
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