"Trump-Putin zirvesi Helsinki'de yapılacak"

Amerikan Fox News televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'le görüşmesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin olası buluşma noktalarından olduğunu söylemişti.



Trump iki ülkenin de yer ve tarih konusunda görüştüğünü belirtmişti.



Trump-Putin görüşmesinin tarihi için de 15 Temmuz telafuz ediliyor.

TRUMP'IN DANIŞMANI PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlim Danışmanı John Bolton dün Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.