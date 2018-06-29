"AB derin bir şekilde bölündü"

Çipras, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesinin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir zirve süreci geçirdiklerini vurgulayan Çipras, "Hepimiz aynı değer ve prensiplere sahipmiş gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Çipras, AB'nin insan haklarına saygı, dayanışma ve hümanizm gibi kurucu değerlerin tüm 28 ülke tarafından paylaşılmadığını vurgulayarak, "AB iki anlayış arasında derin şekilde bölünmüş durumda; aşırı muhafazakar, şovenist ve göçmen karşıtı bir anlayış ile demokratik insani bir anlayış." diye konuştu.

- "ALMANYA VE İSPANYA İLE ANLAŞMAYA VARDIK"

Avrupa'ya göçmen akınını koordineli ve toplu bir şekilde yönetmeyi amaçladıklarına işaret eden Çipras, "Almanya ve İspanya ile çerçeve prensipler üzerine bir anlaşmaya vardık. Aile birleştirmeyi amaçlayan ikincil akımları asgariye indirmeyi hedefliyor." açıklamasını yaptı.

Çipras, anlaşmanın Yunanistan üzerinde ek bir sığınmacı yükü oluşturmadığını savunarak, "Balkan rotasının kapalı olması ve kuzey sınırımızda iki FRONTEX operasyonu devam ettiği için söz konusu akım aylık 100-150 kişi. Almanya ise Yunanistan tarafından sunulan ancak dondurulmuş bin 900 aileyi birleştirme talebini ele alacak." şeklinde konuştu.

Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Çipras, Türkiye-AB mutabakatının yanı sıra dondurulan ikili geri kabul anlaşmasının da uygulanması gerektiği çağrısında bulundu.

Çipras ayrıca, göçmen mutabakatı kapsamında sığınmacıların tutulduğu Ege adalarında yeni sığınmacı kampı inşa edilmeyeceğini ve bu adalarda KDV artışını gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile konuyu görüştüğünü belirten Çipras, söz konusu durumdan etkilenen adaların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.