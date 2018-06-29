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’de gazete binasına saldıran zanlının kimliği açıklandı

eyaletinin Annapolis kentinde 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği 38 yaşındaki olarak tanımlandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:18
ABD’de gazete binasına saldıran zanlının kimliği açıklandı

'nin eyaletinin Annapolis kentinde bulunan, Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine düzenlenen silahlı saldırganın kimliği açıklandı.

5 KİŞİ ÖLMÜŞ 3 KİŞİDE YARALANMIŞTI

Maryland eyaletinin Annapolis kentinde 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği 38 yaşındaki olarak tanımlandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Maryland eyaleti Polis sözcüsü Lt. Ryan Frashure, yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişininde yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrasında polis, 38 yaşındaki Jarrod Ramos'un olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını belirtti."Polis memurlarının olay yerine 90 saniye sonra geldiğini ve silahlı zanlının Şarjör değişimine fırsat vermeden gözaltına aldıklarına vurgu yaparak, gazete binasından yaklaşık 170 kişinin polis, tarafından acil olarak tahliye edildiğini açıklandı.

Frashure, gazete binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silahın normal av tüfeği olduğunu duyurdu.
Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı açıklandı

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ABD’de gazete binasına saldıran zanlının kimliği açıklandı
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