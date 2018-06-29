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'den resmen savaş ilanı! 'Sıradaki hedefimiz sizsiniz'

'ın başkenti 'ye resmi bir ziyarette bulunan ’nin Haley, ’ı bir tehdit olarak gördüklerini belirterek ’nin ardından sırada İran’ın olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 16:37
ABD'den resmen savaş ilanı! 'Sıradaki hedefimiz sizsiniz'

'ı bir tehdit olarak gördüklerini ve 'den sonra sırada İran'ın olduğunu söyleyen , 'ye İran ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeye ve İran'la iş yapmayı isteyip istemediğine karar verme çağrısında bulundu.

Nikki Haley, Washington ve 'nin terörizme karşı savaşta küresel liderler olması gerektiğini söyledi. "ABD ve'ın birinin dahi teröristleri destekleyen ve yataklık eden rejimlere gözünü kapatamaz, bu bağlamda, ABD'la ilişkilerine eskisinden farklı yaklaşıyor" diyen Haley, "ABD, teröristlere güvenli mekan sağlanmasına müsamaha etmeyecek" diye konuştu.

46 yaşındaki temsilcisi, Pakistan'ın birçok konuda ABD'nin ortağı olduğunu ancakAmerika'nın teröristlere güvenli bölge sağlayan Pakistan veya başka bir ülkeye müsamaha gösteremeyeceğini belirtti. Haley, "Biz buna müsamaha etmeyeceğiz. Pakistan'a bu mesajı geçmiştekinden daha güçlü gönderiyoruz. Değişiklikleri görmeyi umuyoruz" dedi.

Haley'nin açıklamalarının, ABD'nin 4 Kasım'a kadar Hindistan ve diğer ülkelere İran'dan petrol ithal etmeyi durdurmaları aksi takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacakları ikazından sonra geldiğine dikkat çekildi.

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ABD'den resmen savaş ilanı! 'Sıradaki hedefimiz sizsiniz'
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