Angela Merkel: Türkiye mükemmel işler yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Belçika'nın başkenti Brüksel
'de dün düzenlenen ve göçmen krizinin ele alındığı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce sığınmacı politikasındaki ihtilafların AB'nin bir arada durmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Alman Şansölye, Avrupa'daki göçmen krizinin çözümüne ilişkin Türkiye ile AB arasında yapılan sığınmacı mutabakatının bugün bile örnek teşkil ettiğinin taraflarca kabul edildiğine dikkati çekerek, "Biz AB'deki toplantıda 3 milyondan fazla sığınmacıyı zor şartlar altında kabul eden Türkiye'ye ikinci 3 milyar euro'luk paketi hazırlayarak yardımcı olduğumuzun mesajını verebilmeliyiz. Türkiye sığınmacılar için mükemmel işler yaptı" ifadelerini kullandı. AB'NİN GELECEĞİ GÖÇE BAĞLI
Almanya Başbakanı, Avrupa'nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "Ya bunlarla baş ederiz ya da kimse bizi biz yapan değerlerimize inanmaz" diye konuştu. Merkel, 2015'te Suriyeli sığınmacılara kapıları açtığı için eleştirildiğini hatırlatarak, bu kararı Avusturya ve Macar yetkililerle görüştükten sonra koordineli bir şekilde aldığını vurguladı. Sığınmacı alan ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Merkel, 28 AB ülkesi içinde anlaşma sağlanamaması halinde buna istekli ülkelerin kendi aralarında adeta ayrı bir koalisyon gibi hareket etmelerinin mümkün olabileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ayrıca Avrupa'nın karşı karşı olduğu birçok zorluk var ama göç Avrupa'nın kaderini belirleyecek faktör olabilir" dedi. İTALYA'DAN VETO
BRÜKSEL'DE "Tüm Zirvelerin Anası" olarak nitelendirilen toplantıya İtalya
'nın vetosu damga vurdu. İtalya AB liderler zirvesinden alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine 'geçici' olarak engel oldu. İtalya'nın engeli kaldırması durumunda, sonuç bildirgesinde AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar avroluk desteğin serbest bırakılması kararına yer verilmesi bekleniyor.
Mehmet SOLMAZ /Brüksel