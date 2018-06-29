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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kararına ilişkin açıklama

Son dakika... Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euroluk mali desteğin serbest bırakılmasının yanı sıra AB Afrika Fonu'na 500 milyon Euro transfer edilmesi kararına değindi

Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 11:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB kararına ilişkin açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, 'den Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro'nun gecikmeli geldiğini, son dönemlerde sürecin hızlandığını belirtti. Birliği'nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz."

"AB'NİN SÖZÜNÜ TUTMASINDAN MEMNUNUZ"

"2018 yıl sonunda gelmesi planlanan ikinci 3 milyar Euro'nun geldiğini, Suriyeli mültecilere proje olarak döneceğini söyledi. AB'nin sözünü tutmasından memnun olduklarını, ancak şartlar öne sürdüklerine değindi."

"İlk 3 milyar euro 2016 sonucu olarak aktarılacaktı ancak henüz hepsi gelmedi. Son dönemde hızlandırıldı. 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur."

GÖÇMENLERİN GELDİĞİ ÜLKELERDEKİ SORUNLARA EĞİLMEK ÖNEMLİ

"Göçü sadece transit ülkelerde durdurmak akılcı değil asıl göçün geldiği ülkelerde durdurulması gerekiyor. Sahara altı ülkelerinden Kuzey Afrika'ya göçmenler geldiği zaman onları durduramazsınız. Ekonomik kalkınma planlarıyla göç durdurulabilir."

"Avusturya dönem başkanlığı var. Bu dönemde olumlu adımlar atılacağını düşünmüyoruz. Özellikle fasılların açılmasında önemli bir adım beklemiyoruz. vize konusunda 6 kriter düştü. yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB kararına ilişkin açıklama
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