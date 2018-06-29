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binasına kanlı baskın: 5 ölü

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Gazete binasına kanlı baskın: 5 ölü
ABD'nın Maryland eyaletinde yerel bir ye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette adlı yerel bir gazetede silahlı saldırı meydana geldi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, gazete binasına giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu bildirildi. CBS News kanalına konuşan iki polis yetkilisinin, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü söylediği belirtildi. 20 kişiyi de yaraladığı kaydedilen saldırganın editör de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığı belirtildi. Öte yandan ABD Başkanı 'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığı ve ölenlerin yakınlarına üzüntülerini ilettiği bildirildi.
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Gazete binasına kanlı baskın: 5 ölü
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