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’ın kuzeyi alev alev yanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil’e yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ederken, ’ın kuzeyinde yer alan Bermize bölgesinde çıkan ot yangını da hızla büyüyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:33
Irak’ın kuzeyi alev alev yanıyor

'nin ilçesine bağlı Derecik beldesinden rahatlıkla gözüken Bermize bölgesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ot yangını çıktı. Kurumuş otların tutuşması sonucu hızla yayınlan yangın, bölgedeki ağaçlık alanlara da zarar veriyor. Bermize köyünde yaşayanların kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle yükselen dumanlar ise sınırda rahatlıkla gözüküyor.

"BERMİZE KÖYÜ YANIYOR

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, Bermize köyü sakinlerinin çaresizliği yansıyor. Ellerine aldıkları ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalışan bir köylünün, "Bermize köyünde büyük bir yangın çıktı" demesi ise, bölgede yaşananları gözler önüne seriyor. Köylülerin müdahale etmede yetersiz kaldığı yangın, hızla ilerliyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİLER DE RAHATA KAVUŞACAK

Bugüne kadar terör örgütü 'nın elinden çeken Bermize halkının Kandil operasyonuyla rahata kavuşması bekleniyor. Kandil'e giden yolun üzerinde yer alan Bermize köyü sakinlerinin operasyonu destekledikleri gibi Mehmetçiğin varlığının kendilerine güven verdiği belirtiliyor. Kandil'in temizlenmesiyle artık eski özgür günlerine kavuşacakları ve 'deki akrabalarıyla bir araya gelecekleri günleri hasretle bekledikleri kaydedildi.

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Irak’ın kuzeyi alev alev yanıyor
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