Menbiçli aşiretlerden Türkiye’ye destek

Surıye'nın
kuzeyindeki Cerablus
ilçesine sığınan Menbiçli aşiretler, ilçenin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması için Türkiye
'yi desteklediklerini bildirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesindeki Menbiçli aşiretler, yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Menbiç aşiretleri olarak öncelikle Türkiye halkının ve Recep Tayyip Erdoğan
'ın başarısını kutluyoruz. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ unsurlarını Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden temizleyip bölgeye girerek istikrar ve güvenliği sağladığı gibi Menbiç'e girmesini destekliyoruz. Menbiç halkı terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkarılmasıyla suikastların sonlanması, zorlu yaşam şartlarından kurtulmayı sabırla bekliyor." TSK'NIN DEVRİYELERİ SÜRÜYOR
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Menbiç'i terör örgütü YPG/ PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede altıncı devriye görevini tamamladı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde altıncı devriye faaliyetini gerçekleştirdi. ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.