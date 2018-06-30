Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 3 milyar euro

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve 'tüm zirvelerin anası' olarak anılan Avrupa Birliği (AB
) Liderler Zirvesi, uzun süren müzakerelerin ve İtalya
'nın vetosunu kaldırmasının ardından sonuç bildirgesini yayımladı. Göç konusunun damga vurduğu zirvenin ancak dün sabah yayımlanabilen bildirgesinde, Suriyeli mülteci
lerin yükünü çeken Türkiye
'ye 3 milyar euroluk (15.9 milyar lira) ikinci mali destek paketinin serbest bırakılması kararı yer aldı. Bildirgede, göç, genişleme süreci, güvenlik, Rusya ve ticaret gibi konulardaki kararlara da yer verildi. İTALYA İKNA OLDU
Sığınmacıların AB'ye girdiği İtalya gibi 'cephe' ülkelerle dayanışma gösterilmeye devam edileceği aktarılan bildirgeye göre, denizde kurtarılan sığınmacıların üye ülke topraklarının dışında 'bölgesel tahliye merkezleri'nde toplanması fikrinin üçüncü ülkelerle yakın işbirliğiyle araştırılması kararı alındı. AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği belirtildi. Tüm üye ülkelerin dış sınırları güçlü şekilde koruması, yasadışı sığınmacıların iadesi konusunda ise çalışmaları artırması gerektiği kaydedildi. Sonuç bildirgesini geciktiren İtalya'nın endişeleri de 'AB dışında göçmen
merkezlerinin kurulması' kararıyla giderilince, Türkiye'ye ödenecek ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin önü açılmış oldu. Türkiye ile AB'nin 2016'da imzaladığı, özellikle Ege Denizi
'ndeki göçmen akımını düzenlemeyi hedefleyen anlaşma çerçevesinde AB'nin Ankara
'ya ilk etapta 3 milyar, 2018 sonu itibariyle de 3 milyar euro daha ödemesi kararlaştırılmıştı. Liderler ayrıca Fas ve Kuzey Afrika
ülkelerine yardım gönderilmesi konusunda da uzlaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyal, Türkiye'ye ikinci 3 milyar euroyu gönderme kararı almamız, elbette projelere bağlı olacak. Sığınmacıların bakımı için ve Türkiye bu konuda olağanüstü işler yapıyor" dedi. FİKİR AYRILIĞI DAMGA VURDU
İtalya'nın
geçici olarak bloke etmesi dolayısıyla geç yayımlanan sonuç bildirgesinde mülteci
lerin AB üyeleri arasında gönüllülük esasına göre paylaştırılması ve üye devlerin ikincil göçmen hareketlerini önlemek için bütün gerekli önlemlerin alacağı sonucu çıktı. Dokuz saat süren toplantının ardından sabahın erken saatlerinde gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, hâlâ 'farklı görüşleri uzlaştırmak için yapacak çok iş' olduğunu söyledi. İtalya'nın yeni Başbakanı Giuseppe Conte ise "İtalya'nın artık yalnız olmadığını" kaydetti. Son dönemde bir göçmen kurtarma gemisini limanlarına kabul etmeyen İtalya'yı eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Avrupalılar arasındaki işbirliğinin "günü zaferle tamamladığını" söyledi. Bu arada AB Komisyonu Başbakanı Jean Claude Juncker de ABD ile yaşanan ticari gerilimi görüşmek üzere Washington'a gidecek. RUSYA'YA YAPTIRIMA DEVAM KARARI
AB
zirvesinde Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların 6 ay daha uzatılması kararı alındı. 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.