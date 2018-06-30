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Suç örgütü lideri '' tarafından 'da yakalandı

İzmir'de, organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği ileri sürülen ,  tarafından 'da yakalandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 10:02
Suç örgütü lideri 'Interpol' tarafından Gürcistan'da yakalandı

İZMİR'de, organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği ileri sürülen , tarafından 'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurarak tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı ve yağma gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettikleri ileri sürülen örgütün lideri Serkan Kurtuluş Gürcistan'da Interpol tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bursa, , ve Trabzon'da 400 polisin katıldığı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

TİFLİS RUSTAVİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Serkan Kurtuluş'un yurt dışında olduğu tespit edildi. Interpol'ün gündüz saatlerinde Gürcistan'da yaptığı operasyonda yakalanan Serkan Kurtuluş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tiflis'teki Rustavi Cezaevi'ne gönderildi. Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de aralarında olduğu 15 kişi ile birlikte 2016 yılında gözaltına alınan Serkan Kurtuluş, daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kurtuluş ayrıca İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen 8 Aralık da cipinde tabancayla başından vurulan iş insanı Gökhan Kalıpçı'nın (27) da cinayetiyle ilgili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

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Suç örgütü lideri 'Interpol' tarafından Gürcistan'da yakalandı
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