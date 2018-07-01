Almanya hükümetinde sığınmacı krizi sürüyor

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Merkel, CSU ve SPD liderleri ile meclis grubu başkanlarını telefonla aradı, ardından 8 sayfalık mektup gönderdi.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile iltica ve sığınmacı politikasında görüş ayrılığı yaşayan Merkel'in, mektupta sığınmacılarla ilgili alınacak bir dizi tedbirle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Mektupta, daha önce başka bir AB ülkesinde kayıt altına alınan sığınmacıların, ülkede daha hızlı iltica sürecinden geçmeleri için toplu kabul merkezlerine alınmalarının öngörüldüğü ve merkezlerden ayrılmalarının önlenmesinin istendiği kaydedildi.

"14 AB ÜLKESİNDEN ONAY ALDIK"

Ayrıca, mektupta Merkel'in Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda 14 AB ülkesinden onay aldığı belirtildi.

İTALYA VE AVUSTURYA LİSTEDE YOK

Bu ülkeler arasında Merkel'in sığınmacı politikasını eleştiren Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da yer aldığı ancak İtalya ve Avusturya'nın listede bulunmadığı ifade edildi.

Merkel'in, Yunanistan ve İspanya ile daha önce bu ülkelerde kayıt altına alınan sığınmacıların iadesi konusunda geniş kapsamlı mutabakata vardığı bildirilmişti.

MERKEL, UZLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Başbakan Merkel, CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer ile sığınmacı ve iltica politikasında yaşadığı ve koalisyon krizine dönüşen görüş ayrılığını gidermeye çalışıyor.

Seehofer'in, İçişleri Bakanlığı yetkililerine Merkel tarafından koalisyon ortaklarına gönderdiği mektubu inceleme talimatı verdiği bildirildi.

Konuyu ele almak için CDU ve CSU yönetim kurullarının yarın ayrı ayrı toplanması bekleniyor.

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Öte yandan, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, yaptığı açıklamada, CSU'dan koalisyon içindeki gerilimi artırmasına son vermesini istedi.

Nahles, CSU'nun sığınmacı ve iltica konusunu daha fazla malzeme olarak kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

MERKEL İLE SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken Merkel, konuyu AB ülkeleriyle çözmek istiyor.

Seehofer, Merkel'e, Alman hükümetinde krize yol açan bu konunun AB içinde çözülmesi için bu ayın sonuna kadar zaman tanımıştı.

Bu nedenle Merkel, son dönemde birçok AB lideriyle bir araya gelmiş ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in çağrısıyla da pek çok AB ülkesinin katılımıyla 24 Haziran'da Brüksel'de "mini zirve" düzenlenmişti.

Brüksel'de dün sonra eren AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddeleri arasında sığınmacı konusu yer almış, Merkel burada da çok sayıda ikili görüşme yapmıştı.

Siyasi gözlemciler, CDU ve CSU arasında yaşanan bu krizin, koalisyonun geleceğini etkileyebileceği görüşünü paylaşıyor.