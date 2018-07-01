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'da iki zanlısının ı için gösteriler düzenleniyor

'da yüzlerce kişi, 7 yaşındaki kıza den tutuklanan 2 zanlının edilmesi için gösteri düzenledi. Madhya Pradesh eyaletinde geçen hafta kız çocuğunu tecavüz edip öldürmeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin idamını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Gösteri nedeniyle birçok yol ve dükkan kapatıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 04:31
Hindistan'da iki tecavüz zanlısının idamı için gösteriler düzenleniyor

Polis memuru Manoj Kumar, e uğrayan küçük kızın okul önünde kendisini almaya gelen ailesini beklerken kaçırıldığını ve boğazının kesilerek yaralandığını söyledi. Halen hastanede tedavisi süren kızın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

HÜKÜMET İDAMI ONAYLADI

hükümeti, nisan ayında 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara cezasını öngören kararnameyi onaylamıştı.

Ülkede yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan kızın cesedi yakılmış halde bulundu...

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılarak, bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

PATRONUNUN KIZINA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ!

Mumbai ve dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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Hindistan'da iki tecavüz zanlısının idamı için gösteriler düzenleniyor
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