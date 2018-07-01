Hindistan'da iki tecavüz zanlısının idamı için gösteriler düzenleniyor

Polis memuru Manoj Kumar, tecavüze uğrayan küçük kızın okul önünde kendisini almaya gelen ailesini beklerken kaçırıldığını ve boğazının kesilerek yaralandığını söyledi. Halen hastanede tedavisi süren kızın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

HÜKÜMET İDAMI ONAYLADI

Hindistan hükümeti, nisan ayında 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylamıştı.

Ülkede yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılarak, bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

PATRONUNUN KIZINA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ!

Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.