İşte Gazze’nin bilinmeyenleri…

Filistin denince en çok Gazze’yi konuşuyoruz çünkü en korkunç katliamlar orada yapılıyor. Peki Gazze’yi ne kadar tanıyoruz? Taha Dağlı, Gazze ile ilgili merak edilen soruları sabah.com.tr için yanıtladı. Gazze Akdeniz kıyısında bir şerit halinde uzayan bölge. 3 tarafı kara, bir tarafı da denizle çevrili. Kara kısımlarından ikisi İsrail’e biri Mısır’a bakıyor. Tamamı kapalı tutuluyor. Denizde ise abluka var, 3-4 mil açıldıktan sonra İsrail savaş gemilerinin ateşi başlıyor.
Giriş Tarihi: 30.6.2018 17:53Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 01:57
NEDEN EN ÇOK GAZZE'Yİ KONUŞUYORUZ?
Filistin denince en çok Gazze'yi konuşuyoruz çünkü en korkunç katliamlar orada yapılıyor. Peki Gazze'yi ne kadar tanıyoruz? Taha Dağlı, Gazze ile ilgili merak edilen soruları sabah.com.tr için yanıtladı.