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İşte ’nin bilinmeyenleri…

denince en çok ’yi konuşuyoruz çünkü en korkunç katliamlar orada yapılıyor. Peki Gazze’yi ne kadar tanıyoruz? Taha Dağlı, Gazze ile ilgili merak edilen soruları sabah.com.tr için yanıtladı. Gazze Akdeniz kıyısında bir şerit halinde uzayan bölge. 3 tarafı kara, bir tarafı da denizle çevrili. Kara kısımlarından ikisi ’e biri Mısır’a bakıyor. Tamamı kapalı tutuluyor. Denizde ise abluka var, 3-4 mil açıldıktan sonra İsrail savaş gemilerinin ateşi başlıyor.

TAHA DAĞLI Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 01:57
İşte Gazze’nin bilinmeyenleri…

NEDEN EN ÇOK GAZZE'Yİ KONUŞUYORUZ?

denince en çok 'yi konuşuyoruz çünkü en korkunç katliamlar orada yapılıyor. Peki Gazze'yi ne kadar tanıyoruz? Taha Dağlı, Gazze ile ilgili merak edilen soruları sabah.com.tr için yanıtladı.

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İşte Gazze’nin bilinmeyenleri…
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