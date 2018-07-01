Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 4 yaralı

Kerkük'te görevli Yüzbaşı Hamdi el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin kentin güneybatısındaki Havice ilçesinde devriye gezen Haşdi Aşair mensuplarına pusu kurarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Ubeydi, teröristlerin gece geç saatlerde gerçekleştirdiği saldırıda 6 milisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün ise yaralandığını aktardı.

SALAHADDİN-DİYALA KARA YOLUNDA MAYIN PATLADI: 1 ÖLÜ

Öte yandan Salahaddin-Diyala kara yolu üzerinde mayın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salahaddin vilayetinde görevli Albay Numan el-Cuburi, Salahaddin-Diyala kara yolu üzerinde tuzaklanan mayının bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ifade etti.

Cuburi, araçta bulunan 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin yaralandığını kaydetti.