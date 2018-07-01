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duyurdu... sınırına tank yığdı

haber ajansı, 'in sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 13:18
Reuters duyurdu... İsrail Suriye sınırına tank yığdı

ordusu, bu hamle için 'İsrail iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.

haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, İsrail ordusu Suriye sınırına tank ve topçu birlikleri sevk etti.

Açıklamada, "'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

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Reuters duyurdu... İsrail Suriye sınırına tank yığdı
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