Reuters duyurdu... İsrail Suriye sınırına tank yığdı

İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.



Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, İsrail ordusu Suriye sınırına tank ve topçu birlikleri sevk etti.

Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.