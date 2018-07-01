Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Robot Sophia Amharca konuşacak

Amharca konuşacak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Robot Sophia Amharca konuşacak
Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk , İngilizce'den sonra Etiyopya'nın resmi dili Amharca'yı da konuşacak. merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve 'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia, Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleriyle başkent Addis Ababa'ya getirildi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, "Sophia ilk defa İngilizce dışında bir dil konuşacak ve ilk defa bir robot Amharca konuşacak" ifadesini kullandı. Robot Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "Yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul edilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Robot Sophia Amharca konuşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN