Robot Sophia Amharca konuşacak

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia
, İngilizce'den sonra Etiyopya'nın resmi dili Amharca'yı da konuşacak. Hong Kong
merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan
'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia, Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleriyle başkent Addis Ababa'ya getirildi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, "Sophia ilk defa İngilizce dışında bir dil konuşacak ve ilk defa bir robot Amharca konuşacak" ifadesini kullandı. Robot Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "Yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul edilmişti.