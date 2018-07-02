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'de lere : 9 yaralı

Idaho eyaletinde , ve Etiyopya'dan Boise kentine yerleştirilen ve 3 yaşındaki çocuklardan birinin nü kutlamak için bir araya gelen lere yönelik da 9 kişi yaralandı. Mültecilerle aynı binada yaşayan 'li saldırgan, olaydan sonra gözaltına alındı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 06:19
ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

'nin Idoho eyaletinde 6'sı çocuk 9 ye düzenlendi.

Boise Polis Şefi William Bones, , ve Etiyopya'dan kente yerleştirilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun nü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırganın girdiği evdeki 9 kişiyi de bıçaklayarak yaraladığını belirten Bones, saldırıya uğrayanlar arasında 3, 4, 6, 8 ve 12 yaşında çocukların da bulunduğu ifade etti.

Bones, hastanekaldırılanlan 9 mültecinin 4'nün durumun ciddi olduğunu aktararak, saldırganın ise göz altına alındığını ifade etti.

Polis, saldırganın aynı binada yaşayan ve daha önce şiddet uygulamaktan sabıka kaydı bulunan 30 yaşındaki ABD'li Timmy Earl Kinner olduğunu açıkladı.

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ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı
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