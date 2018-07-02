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da alıyor

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Hindistan da S-400 alıyor
ABD yönetiminin tepkilerine rağmen 'nın ürettiği hava savunma sistemi 'lerden alma yoluna giden ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın devlet destekli televizyon kanalı Russia Today'in internet sitesinde yayımladığı habere göre , Moskova'dan S-400 alımına yeşil ışık yaktı. Hindistan'ın en etkili gazetelerinden Times of India'ya konuşan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, iki ülke arasındaki 'ufak pürüzleri' giderdikten sonra anlaşmayı onaylamaları için Finans Bakanlığı'na ve Başbakanlık Ofisi'ne gönderdi. Haberde Rusya ile Hindistan arasındaki anlaşmanın maliyetinin 5.7 milyar dolar (26 milyar Türk lirası) olduğu belirtildi. Mayıs ayında "Bu savunma sistemini alan ükleler ortak operasyon kabiliyeti konusunda endişe yaratıyor" diyen ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Mac Thornbery, Washington yönetiminin Hindistan'ın S-400 alma girişiminden hoşnutsuz olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin son noktasına getirdiği S-400 anlaşmasının bir benzeri için Katarlılar da Rusya'yla masaya oturmuş, ABD bu konudaki rahatsızlığını her platformda dile getirmişti.
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Hindistan da S-400 alıyor
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