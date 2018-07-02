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'nın başkanı Obrador oldu

’daki devlet başkanlığı inde Andres Manuel Lopez Obrador, yüzde 48 oranında oy alarak seçimin galibi oldu.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:57
Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador oldu

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkesi 'daki ler nüfusun yüzde 62'sinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiği ve neticeyi etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde 48'lik oy oranı ile Meksika'nın başkanı oldu.

Obrador'un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi oldu.

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Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador oldu
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