Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

BD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı 'in 'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacağı görüşmenin ele alındığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 22:44
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, " ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Putin'in gelecek günlerde yapacağı görüşme ile Suriye ve konularını ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacağı zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

, geçen hafta, Trump ve Putin'in 'da Helsinki'de bir araya geleceği bildirmiş ve liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN