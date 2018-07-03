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'nda 30 kilo ele geçirildi

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 19:26

Gurbet GÖKÇE/, (DHA)- İSTANBUL 'nda, 'dan İstanbul aktarmalı 'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A.'nın valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş, 30 kilo 480 gram ele geçirildi. Wilco da Conceiçao A. gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde, Brezilya'nın kentinden uçağıyla İstanbul aktarmalı 'ın başkenti Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao A. isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki valizini narkotik dedektör köpekler 'Csacsi' ve 'Csonti' ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde bulunan oyuncak aralarına gizlenmiş vakumlu poşetler, test cihazına tabi tutuldu. Cihazların 'kokain' sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.
Narkotik ekipleri, valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao A.'yı gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Atatürk Havalimanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi
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