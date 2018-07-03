Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı!

8 yıl önce, Filipinler'deki Mindanao adasında yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe kansere yakalandı. Felipe'nin yakalandığı kanser, karnını öyle bir şişirdi ki herkes onun hamile olduğunu düşünmeye başladı. Şimdiki haliyle sanki üçüzlere, sekiz aylık hamile gibi duruyor.

Felipe'nin yakalandığı kanser çok nadir görülen bir tür. Söz konusu miyom kanseri genelde iyi huylu olan miyomların, neden olduğu bilinmese de kötü huylu halde olması ile başlar.

DURUMU FARK ETTİĞİNDE HAMİLE OLDUĞUNU SANDI

Bu kanser, kadınların rahminde oluşan miyomların, kötü huylu olması ve kanama veya şişkinliğe sebep olması ile görülüyor.

Felipe'nin yakalandığı kanser, karnını görenlerin onu üçüzlere hamileye sanacağı kadar şişirdi. Durumu ilk fark ettiğinde hamile olduğunu sandı, çok sevindi. Emin olmak için doktora gitti. Doktor ise kadına kötü haberi verdi. Talihsiz kadın miyom kanseriydi. Doktor operasyonla alabileceklerini söyledi. Fakat, operasyon 2000 dolara (9.335 TL) mal oluyordu.

Anne olma hayalleri yıkılan Felipe'nin o kadar parası yoktu ve tarlada çalışarak o kadar parayı da biriktiremezdi.

Elinden geleni yapsa da, yıllar geçmeye başladı. Bu sırada karnı şişmeye ve hastalığı ilerlemeye devam etti. Maalesef ki, Felipe operasyon için gereken parayı biriktiremedi.

ARTIK BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA

2011 yakalandığı bu illetten halen kurtulamadı. Yıllar içinde gittikçe şişen karnı onun yürümesini zorlaştırdı. Bacakları onu taşırken zorlanıyor. Artık çalışamıyor, ailesi ve arkadaşlarının bakımına muhtaç durumda. Arkadaşı Leonor, "Keşke onun için yapabileceğim daha fazla şey olsa. Marilyn çok fazla acı çekiyor ve hayat onun için gittikçe zorlaşıyor. Ona yardım etmek için bir bağış fonu kurduk. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Marilyn Felipe, "Beni iyileştirecek bir operasyon için dua ediyorum. Biliyorum ki artık çocuk sahibi olamam. Hastalık üreme sistemimi mahvetti. Fakat hala bir operasyon yapılma şansım var. Umuyorum ki bir gün sağlıklı olacağım, normal yürüyebileceğim ve çalışabileceğim hatta bir koca bulabileceğim." dedi.

Marilyn Felipe'nin en büyük hayali karnını şişiren bu kanserden kurtulmak, iyileşmek. İyileştiği zaman evlenmek ve anne olmak istiyor. Hamile gibi görünmek değil, gerçekten hamile olmak istiyor. O günün hayallerini kuruyor. Hastalığı ise durumunu gitgide zorlaştırıyor. Artık anne olma olasılığı kalmadı ama hayallerinden vazgeçmek istemiyor.