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Türk dağcı ’de düşerek öldü

’de yaşayan bir Türk dağcı, eyaletinin Wyoming kentinde 'nda gerçekleştirdiği tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 09:53
Türk dağcı Burak Akıl ABD’de düşerek öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen 27 yaşındaki 'ın geçtiğimiz hafta sonu eyaletinin Wyoming kentinde bulunan 'nda gerçekleştirdiği tırmanışı esnasında dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki yakın arkadaşının Türk dağcının cesedine Teewinot Dağı'nın doğu yakasındaki zirvelerde ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

27 yaşındaki Burak Akıl'ın hemşire olduğu, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra bir süre Newton Tıp Merkezinde çalıştığı, son olarak ise Paterson kentinde Joseph Tıp Merkezinde çalıştığı belirtildi.

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Türk dağcı Burak Akıl ABD’de düşerek öldü
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