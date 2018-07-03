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, Makedonya ile anlaşmaya engel

Savunma Bakanı ve iktidar koalisyonunun ortaklarından , Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan isim anlaşmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:34
Yunan Bakandan, Makedonya ile anlaşmaya engel

Makedonya ve arasındaki isim krizinin çözümü daha da uzayabilir. Yunanistan Savunma Bakanı ve iktidar koalisyonunun ortaklarından , Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan isim anlaşmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Panos Kammenos, "Benim için bu kötü bir anlaşma, bunun olmasını engellemeye çalışacağım" dedi.

Makedonya ve Yunanistan arasında yaşanan isim krizi Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov arasında yapılan ikili görüşme sonrasında sözlü mutabakata varılmıştı.

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Yunan Bakandan, Makedonya ile anlaşmaya engel
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