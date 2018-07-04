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'da a korkunç saldırı! Vücüduna haç kazıdılar

'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki ın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:33
Belçika'da Müslüman kadına korkunç saldırı! Vücüduna haç kazıdılar

resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent 'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

VÜCUDUNA HAÇ KAZIDILAR

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu. Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Belçika'da Müslüman kadına korkunç saldırı! Vücüduna haç kazıdılar
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