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'yi karıştıran Amerikan mektubu

BD , İngiliz mevkidaşına yolladığı mektupta, 'nin "küresel bir aktör" olmayı sürdürebilmesi için savunma bütçesini hedefinin de üstüne çıkarması gerektiği uyarısını yaptı. Jim Mattis'in tarihli mektubu, İngiliz basınında, "İngiltere'nin içişlerine karışma" olarak yorumlandı. İngiltere'den para isteyen mektubunu, bakanlığının bütçesinin artırılması için uğraş veren Williamson'un basına sızdırmış olabileceği iddiası da gündemde yer buldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 05:50
İngiltere'yi karıştıran Amerikan mektubu

İngiliz gazetesinin haberine göre Mattis, Gavin Williamson'a yolladığı mektupta, 'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın () yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturmanın İngiltere için yeterli olmadığını bildirdi.

"DÜNYA ÇAPINDA MENFAATLER..."

İngiltere'nin küresel bir rol oynama isteği ile savunma bütçesi arasında uyumsuzluk olduğunu ima eden , "İngiltere gibi dünya çapında menfaatleri ve taahhütleri olan küresel bir ülke, bizim sadece bölgesel çıkarları olan müttefiklerden beklediğimiz savunma harcaması düzeyinin üzerine çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

NATO’nun ve ABD hükümetinin çağrısına Almanya’dan itiraz

Küresel aktörler olarak ve 'nin savunmaya yaptıkları yatırımda anlamlı bir artışa gitme zamanı geldiği sonucuna vardığını aktaran Mattis, mektubunda, "İngiltere'nin ABD'nin tercih ettiği ortak olarak kalması, her iki ülkenin de menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mattis'in uyarısı, İngiliz basınında, İngiltere'nin, ABD'nin "Avrupa'daki en yakın müttefiki" konumunu Fransa'ya kaptırmak üzere olduğu şeklinde değerlendirildi.

MEKTUBA TEPKİLER

Jim Mattis'in tarihli mektubu, İngiliz basınında, "İngiltere'nin içişlerine karışma" olarak yorumlandı. Mektubu, bakanlığının bütçesinin artırılması için uğraş veren Williamson'un basına sızdırmış olabileceği iddiası da yer buldu.

İngiltere halihazırda, NATO'nun GSYİH'sinin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturan az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Mattis'in mektubunun sızmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de İngiltere'nin savunma harcamalarında Avrupa'da birinci sırada geldiğine dikkati çekerek, "NATO'nun yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini aşacağımız konusunda açık tutum aldık. Savunma Bakanı, yoğunlaşan tehditler karşısında silahlı kuvvetleri güçlendirmeye dönük modernizasyon programını başlattı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı , NATO üyelerinin savunma bütçelerini GSYİH'lerinin yüzde 4'ü düzeyine çıkarması gerektiğini savunuyor.

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İngiltere'yi karıştıran Amerikan mektubu
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