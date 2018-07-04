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Sahra çölünde kaybolan minibüstekilerin tamamı ölü bulundu

'den 'ya giderken çölde kaybolan minibüste 17 kişinin cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:08
Sahra çölünde kaybolan minibüstekilerin tamamı ölü bulundu
Mali'nin kentinin kuzeyinde çölde kaybolduğu anlaşılan bir minibüsteki 17 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, minibüs 21 Haziran'da 'den ayrılarak Timbuktu'ya gitmek üzere yola çıktı.

İki gün içinde Timbuktu'ya varması beklenen 4'ü çocuk, 6'sı kadın 17 kişinin bulunduğu minibüsten günlerce haber alınamaması üzerine, minibüstekilerin Cezayir'deki yakınları işin peşini bırakmadı.

Yapılan aramalar sonunda minibüs, Timbuktu'nun 130 kilometre kuzeyinde içindeki tüm yolcular ve şoför ölmüş halde bulundu.

Şoförün çöldeki kum fırtınası nedeniyle yolunu kaybettiği sanılıyor.
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Sahra çölünde kaybolan minibüstekilerin tamamı ölü bulundu
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