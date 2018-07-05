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'deki 'ne tırmanmaya çalışan gösterici gözaltına alındı

'nin kentinde ünlü 'ne tırmanmaya çalışan ve heykelin alt bölümünde bir süre oturan kadın gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:36
ABD'deki Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan gösterici gözaltına alındı

Gösterici, tırmandığı yerde üç saatten fazla bir süre boyunca oturdu. Olay sırasında turistler, heykelden uzaklaştırıldı. Polis olayı hem havadan hem de denizden takibe aldı. televizyonları eylemi canlı yayınladı.

Göstericiyi inmeye ikna edemeyen polis, merdiven dayayarak kadının bulunduğu yere çıktı. ABD medyası, göstericinin, 44 yaşındaki Therese Okumou adlı Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden bir göçmen olduğunu bildirdi.

Okumou'nun ABD Başkanı 'ın göçmenlik konusundaki sıfır hoşgörü politikasını ettiği aktarılıyor. Bu olaydan önce küçük bir grup, heykelde bir protesto gösterisi düzenlemelerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Gösteride "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Polisi) dağıtılsın" pankartı açılmıştı. Bu eylemler, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da gerçekleştirildi.

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ABD'deki Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan gösterici gözaltına alındı
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