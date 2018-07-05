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’da faciası: 17 ölü, 31 yaralı

’da fabrikasında meydana gelen çifte da 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:47
Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı

'nın başkenti 'de merkezi 'te facia yaşandı.

Havai fişek fabrikasında art arda meydana gelen iki da 17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.
Havai fişeğin başkenti olarak adlandırılan Tultepec'te sık sık patlamalar meydana geliyor. Haziran ayında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralık 2016 da ise havai fişek pazarında meydana gelen patlamalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı
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