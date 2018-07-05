Merkel: Türkiye’nin yaptıkları takdirlik

Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Türkiye
'nin Suriyeli sığınmacı
lara yönelik çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Merkel, dün Federal Meclis'teki (Bundestag) bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuştuklarına değinerek, "Sonunda, aslında Türkiye'ye değil de Türkiye'nin kabul ettiği 3 milyon 900 bin sığınmacıya yarayacak ikinci 3 milyar euro'luk mali yardım konusunda konuştuk. Bu ikinci yardımı da kabul ettik. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor" dedi. Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın geleceği için göç sorununun uluslararası hukuka uygun olarak, dayanışma içinde ve gerçekçi planlarla çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten Merkel, bu konuda ağırlıklı olarak Avusturya ve Yunanistan'la görüşmeler yaptıklarını söyledi.