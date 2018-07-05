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: ’nin yaptıkları takdirlik

Başbakanı , “’nin lar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor” dedi

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Merkel: Türkiye’nin yaptıkları takdirlik
Başbakanı Angela , 'nin lara yönelik çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Merkel, dün Federal Meclis'teki (Bundestag) bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuştuklarına değinerek, "Sonunda, aslında Türkiye'ye değil de Türkiye'nin kabul ettiği 3 milyon 900 bin sığınmacıya yarayacak ikinci 3 milyar euro'luk mali yardım konusunda konuştuk. Bu ikinci yardımı da kabul ettik. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor" dedi. Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın geleceği için göç sorununun uluslararası hukuka uygun olarak, dayanışma içinde ve gerçekçi planlarla çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten Merkel, bu konuda ağırlıklı olarak Avusturya ve Yunanistan'la görüşmeler yaptıklarını söyledi.
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Merkel: Türkiye’nin yaptıkları takdirlik
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