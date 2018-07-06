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'da un muayenehanesine ırkçı saldırı

Mönchengladbach'ta bir un muayenehanesini giren bıçaklı saldırgan, ırkçı sözler sarf ederek bir kişiyi yaraladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 18:57
Almanya'da Türk doktorun muayenehanesine ırkçı saldırı

'nın Mönchengladbach kentinde doktor İsmail Altınay'ın muayenehanesine giren bıçaklı bir saldırganın, ırkçı sözler sarf ederek sıra bekleyen bir hastayı bıçakla yaraladığı bildirildi.

Mönchengladbach polisinden yapılan açıklamada dün sabah 8.30 sıralarında Bismarck caddesindeki un muayenehanesine gelen 56 yaşındaki bir kişinin içerde bulunanları tehdit ettiği daha sonra sıra bekleyen bir hastayı hafif yaraladığı ifade edildi.

Alman medyasının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberde ise saldırganın, "Burası İslamcıların muayenehanesi mi" diyerek önce doktorun asistanlarını tehdit ettiği daha sonra da bekleme odasında kendisine engel olmak isteyen bir hastayı bıçakla yaraladığı belirtildi.

Polis saldırganı gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türk doktorun muayenehanesinde biri , diğeri kökenli iki doktorun daha çalıştığı belirtildi.

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Almanya'da Türk doktorun muayenehanesine ırkçı saldırı
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