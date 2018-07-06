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Beş ton atıktan balina yaptılar

’da, her gün okyanuslara karışan tonlarca plastiği gündeme getirmek ve farkındalık oluşturmak için sıra dışı bir eser ortaya çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 6.7.2018
Beş ton atıktan balina yaptılar
'da faaliyet gösteren bir mimarlık ve tasarım şirketi, şehrinin kanallarına yaklaşık 12 metre boyunda plastik bir balina yerleştirdi. Tasarımın sahipleri, söz konusu balinanın 5 ton ağırlığında olduğunu ve balinayı bir araya getiren plastik şişelerin, kovaların, bidonların ve sepetlerin çeşitli sahillere vuran çöpler kullanılarak yapıldığını açıkladı.
Studiokca adlı şirketin ortaklarından Jaon Klimoski, "Şu an okyanuslarda, tüm insanlık olarak hepimizin paylaştığı okyanuslarda 150 milyon ton plastik yüzüyor. Bu da okyanuslarda balinadan çok plastik çöp bulunuyor demektir. Söz konusu tasarımı, bu şoke edici gerçeği gösterebilmek için yaptık" açıklamasında bulundu. Görenler ise şehrin kanallarından çıkıp evlerin üzerine atlayacakmış gibi duran balinanın, vermek istediği mesajı çok net biçimde ortaya koyduğu yorumunda bulundu. Balinanın 16 Eylül'e kadar Brugge'de duracağı açıklandı.
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Beş ton atıktan balina yaptılar
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