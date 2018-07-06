İngiltere’de yine sarin vakası

İngiltere
'nin Amesbury kasabasında bilincini yitirmiş şekilde bulunan çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalmasının yankıları sürüyor. Kimyasal maddeye maruz kalan Charlie Rowley ile Dawn Sturgess'in tedavileri sürüyor. Soruşturmayı terörle mücadele birimi yürütmeye başladı. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanının zehirlendiği kente yakın olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getiri. İngiltere eski ajanın zehirlenmesinden Rusya
'yı sorumlu tutuyor.