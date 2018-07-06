İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Gazze'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu genç Filistinli Muhammed Cemal Ebu Halime'nin şehit olduğunu duyurdu.

"AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ AÇTIK"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin doğu sınırını geçmeye çalışan Filistinli gençlere, ağır silahlarla ateş açıldığı ve tek top atışı yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarının Gazze tarafından sızmayı önlemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

3 AYDA 137 ŞEHİT DAHA

Ebu Halime'nin hayatını kaybetmesiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 146 Filistinlinin yaralandığını, yaralananlardan 24'ünün gerçek mermiyle vurulduğunu açıklamıştı.