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askerleri sınırında bir Filistinliyi şehit etti

askerlerinin Şeridi sınırındaki "" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen lere müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu. Gazze'deki , yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 22 yaşındaki 'nin şehit olduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 21:15
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

'nin doğusundaki Es-Sadr bölgesinde askerlerinin ateş açması sonucu genç 'nin şehit olduğunu duyurdu.

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"AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ AÇTIK"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin doğu sınırını geçmeye çalışan Filistinli gençlere, ağır silahlarla ateş açıldığı ve tek top atışı yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarının Gazze tarafından sızmayı önlemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

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3 AYDA 137 ŞEHİT DAHA

Ebu Halime'nin hayatını kaybetmesiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 146 Filistinlinin yaralandığını, yaralananlardan 24'ünün gerçek mermiyle vurulduğunu açıklamıştı.

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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti
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