Son dakika: Esed rejimi ve muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde, Rusya ve askeri muhalifler arasında gerçekleşen kapsamlı ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus yetkililer bölgede bir araya gelerek, Kuneytra'yı da içine alan kalıcı ateşkes şartlarını görüştü.

MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILDIĞI SÖYLENDİ

Güney operasyon odası sözcülerden Hüseyin Ebu Şeyma, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzakerelerde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek."

350 BİNİ AŞKIN SİVİL YERİNDEN OLDU

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.